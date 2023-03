Fußball : Belgiens Nationalcoach Tedesco: Geld lockt mich nicht

Berlin Domenico Tedesco soll Belgien als Nationaltrainer zur EM in Deutschland führen. Der 37-Jährige hatte auch andere Angebote.

„Geld ist grundsätzlich etwas, was mich nicht lockt. Das kann ich so guten Gewissens sagen, und das kann man auch an vielen Stationen meines Lebenslaufs rauslesen“, sagte der 37 Jahre alte Auswahlcoach im Interview dem „Kicker“.

Ziel EM 2024 in Deutschland

Jetzt soll er die „Roten Teufel“ nach dem enttäuschenden WM-Vorrundenaus in Katar zur EM nach Deutschland im kommenden Jahr führen. In der Qualifikation geht es gegen Österreich, Schweden, Estland und Aserbaidschan. In einem Testspiel trifft Tedesco mit Belgien am 28. März in Köln auf Deutschland.