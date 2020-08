Vor Champions-League-Finale : „Benötigen perfekten Tag“: VfL-Frauen wollen das Triple

San Sebastian Vor sieben Jahren haben die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League geholt. Wie die Männer des FC Bayern München können sie das in diesem Jahr wiederholen. Der Gegner ist aber ein absolutes Top-Team.

Im Traum-Finale der Champions League können sich die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg (20.00 Uhr/Sport1) in San Sebastian den Traum vom zweiten Triple erfüllen.

Allerdings ist der Kontrahent Olympique Lyon nicht nur der Titelverteidiger, sondern auch der Favorit. Doch genau in dieser Konstellation sehen die Wölfinnen ihre Chance.

DIE BILANZ: Richtig gute Erinnerungen hat der VfL an Partien gegen Lyon nicht. Erst einmal konnten die Wolfsburgerinnen die Französinnen bezwingen. Im Champions-League-Finale 2013 gab es einen 1:0-Sieg durch ein Elfmetertor von Martina Müller. Seitdem gab es ausschließlich Niederlagen, von denen zwei besonders bitter waren. Im Finale 2016 unterlag der VfL im Elfmeterschießen, zwei Jahre später nach Verlängerung. In den vergangenen vier Jahren hieß immer Lyon die Endstation in der Champions League.