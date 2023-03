Star-Stürmer : Benzema reagiert auf Weltfußballer-Wahl

Berlin Karim Benzema ist ein Ausnahme-Stürmer. Doch Weltfußballer wird er nicht. Nach der Wahl Messis kommentiert er das im Internet - mit Anspielungen.

Nun reagierte der Franzose bei Instagram: „Die Legende Karim Benzema vom letzten August bis zum Ende der Nominierungsfrist der FIFA für die Auszeichnung THE BEST mit dem Verein und der Nationalmannschaft“, begann der fünfmalige Champions-League-Sieger seinen Text. Dann führte der Gewinner des Ballon d'Or alle seine Tore, Vorlagen, Titelgewinne und individuellen Auszeichnungen auf.

„The Beasts“ statt THE BEST

Zudem postete er in seiner Instagram-Story ein Bild mit seinem Real-Teamkollegen Vinicius Junior und schrieb dazu: „The Beasts“. Der brasilianische Nationalspieler hatte es im Gegensatz zu Benzema nicht einmal in die beste Elf des Jahres 2022 geschafft. Zu einem weiteren Bild von sich schrieb der Stürmer: „GOAT“ (Greatest of All Time).