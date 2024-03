Bundesliga Bericht: Erste Gespräche zwischen FC Bayern und Alonso

Alonsos Vertrag in Leverkusen endet am 30. Juni 2026. Nach Informationen von Sky müsste der FC Bayern 15 bis 25 Millionen Euro Ablöse zahlen, sollte Alonso schon nach der aktuell laufenden Saison verpflichtet werden. In einem Jahr könnte demnach eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel greifen, die bei etwa 15 Millionen Euro liegen soll.