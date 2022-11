Premier League : Bericht: Verkauf des FC Liverpool möglich

Liverpool Der Verkauf des FC Liverpool an einen neuen Eigentümer ist einem Medienbericht zufolge möglich geworden.

Ob es allerdings tatsächlich zu einem Verkauf der Reds kommt, steht noch in den Sternen. Die Gruppe, der auch das Baseball-Team der Boston Red Sox, gehört, habe „häufig Interessenbekundungen von Dritten erhalten, die Anteilseigner in Liverpool werden möchten“, hieß es in einer FSG-Mitteilung an „The Athletic“. Man habe schon zuvor gesagt, „dass wir unter den richtigen Bedingungen neue Aktionäre in Betracht ziehen würden, wenn dies im besten Interesse von Liverpool als Verein wäre“. Fürs Erste aber wolle man sich voll und ganz für den Erfolg des FC Liverpool engagieren: „Sowohl auf als auch neben dem Platz.“