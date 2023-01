Premier League : Berichte: FC Everton trennt sich von Trainer Frank Lampard

Frank Lampard hatte das Traineramt beim FC Everton im Januar 2022 übernommen. Foto: Darren Staples/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Liverpool Der FC Everton hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten nach knapp einem Jahr von seinem Trainer Frank Lampard getrennt.

Everton liegt in der Premier-League-Tabelle auf dem vorletzten Platz. Am Sonntag hatte der Club mit 0:2 bei West Ham verloren. Es war bereits die dritte Premier-League-Niederlage in Serie. Seit insgesamt acht Liga-Spielen hat das Team nicht mehr gewonnen.