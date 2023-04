Fußball Berichte: Fortuna Düsseldorf plant kostenfreie Heimspiele

Das Ziel: Allen Anhängern, auch den Gästefans, soll kostenloser Eintritt bei Liga-Heimspielen egal in welcher Klasse gewährt werden. In einer Pilotphase soll dies offenbar bereits in der kommenden Saison 2023/24 bei drei noch nicht bestimmten Begegnungen eingeführt werden. Möglich werde das durch die Einbindung von Sponsoren, schreibt die „Rheinische Post“.