Kommentar zur Nationalmannschaft Bewährungsprobe bestanden

So manch Nörgler im Land mochte ja selbst in dem fulminanten ersten Sieg nach der Europameisterschaft eine aufkommende Dystopie erkennen. Der Gegner Ungarn beim deutlichen Sieg: war keiner, besaß einfach nicht das Niveau, mit dem Deutschland sich zu messen hat. Dabei hatte der in den vergangenen Jahren – nicht nur beim jüngsten Turnier – der deutschen Nationalmannschaft durchaus hart zugesetzt. Die Niederlande, ja, das sollte der passende Kontrahent sein, der Erkenntnisse und Rückschlüsse zuließe nach dem Spiel. Eines lässt sich nun mit Gewissheit sagen: Die Richtung stimmt in der deutschen Mannschaft.