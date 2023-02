2. Liga : Bielefeld verliert ohne kranken Cheftrainer gegen Rostock

Bielefeld Ohne den erkrankten Trainer Daniel Scherning hat Arminia Bielefeld einen weiteren herben Rückschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erlitten.

Hansa dagegen feierte nach zwei 0:2-Niederlagen im Jahr 2023 den ersten Sieg und setzte sich erst mal Richtung Mittelfeld ab. Lukas Fröde erzielte in der 51. Minute das erste Tor in diesem Jahr, ein goldenes obendrein. Hansa hat nun vier Auswärtssiege in dieser Saison, nur die Spitzenclubs aus Hamburg, Darmstadt und Kaiserslautern haben mehr. Zudem verbuchte Rostock in keinem Auswärtsspiel dieser Saison mehr Torschüsse.