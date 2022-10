Freitagsspiel der Bundesliga : Bierbecherwürfe und späte Hertha-Niederlage sorgen für Ärger

Berlin Die Hoffnungen auf eine kleine Siegesserie erfüllt sich für Hertha BSC im Bremer Weserstadion nicht. Ein WM-Kandidat macht den Unterschied.

Sandro Schwarz hatte Mühe, die Fassung zu bewahren. Nicht nur die 0:1-Niederlage bei Werder Bremen und die vergebliche Hoffnung auf eine kleine Serie in der Fußball-Bundesliga schmerzte den Trainer von Hertha BSC, vielmehr brachten vier geworfene Bierbecher aus dem Publikum in Richtung des Trainers von Hertha BSC nach dem Abpfiff den Coach in Rage. „Asozial und feige“, nannte Schwarz am späten Freitagabend die Aktion von „einzelnen Personen“.