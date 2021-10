DFB-Präsidentschaft : Bierhoff kennt möglichen Kandidaten Neuendorf nicht

Hamburg DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte zum vermeintlichen Präsidentschaftskandidaten Bernd Neuendorf noch keinen Kontakt.

„Ich glaube, auch wenn wir in letzter Zeit viel Bashing erfahren haben, können wir als DFB, als Gesamtapparat, mit all' dem, was wir sind (...), doch auch in vielen Dingen sehr stolz sein. Aber wir müssen auch genau definieren, was wir in Zukunft erreichen wollen, was unsere Aufgaben sind und entsprechend Strategien entwickeln, dass wir das umsetzen können“, sagte Bierhoff, der auch dem DFB-Präsidium angehört.