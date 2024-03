Nationalmannschaft Bierhoff: Nagelsmanns „mutige“ Entschlüsse zahlen sich aus

So kamen etwa die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav zu ihren Debüts in der Nationalelf. „Auf der einen Seite sind die Spieler unbedarft, auf der anderen Seite ist natürlich immer das Risiko da, wenn es auf richtig schnellem, hohen internationalen Niveau geht. Das haben wir häufig festgestellt. Dass auch Spieler, die in der Bundesliga recht gut waren, sich trotzdem noch mal an dieses Tempo gewöhnen müssen“, sagte der 55 Jahre alte Bierhoff.