Abstieg in die 3. Liga Bilanz nach Hansa-Abstieg: Sieben Verletzte und Anzeigen

Es sei ein Abbild der Saison gewesen. „Die Leute waren unglaublich frustriert, haben sich in der letzten Woche noch einmal aufgerafft, haben unglaubliche Emotionen gezeigt“, sagte Wehlend. Die Emotionen seien noch einmal hochgefahren. „Und dann entlädt sich etwas im Stadion.“ Damit meine er nicht „die Böller, Raketen und den ganzen Scheiß, der geflogen ist“.Paderborns Trainer Lukas Kwasniok war erleichtert, dass das Spiel noch zu Ende geführt werden konnte. „Wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn es abgebrochen wäre“, sagte Kwasniok, für dessen Mannschaft es in dem Spiel um nichts mehr ging. „Ich glaube aber, es gebietet die sportliche Fairness, es auch zu Ende zu bringen.“Als das Stadion sich geleert hatte, sei es „normal und vernünftig gewesen“, weiterzuspielen. „Hansa hätte - auch wenn es unwahrscheinlich erscheint - durchaus noch zwei Tore erzielen können in vier Minuten.“ Die Rostocker hätten das Spiel gewinnen müssen, um den SV Wehen Wiesbaden, der 1:2 gegen den FC St. Pauli verlor, noch vom Abstiegsrelegationsplatz 16 zu verdrängen.