Muskelverletzung : „Bild“: Bayern-Profi Tolisso fällt lange aus

München Der von Personalproblemen geplagte FC Bayern München beklagt zum Start in die entscheidende Saisonphase einen weiteren Ausfall.

Der französische Weltmeister Corentin Tolisso hat sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung beim nicht-öffentlichen Training am Donnerstag einen Muskelsehnenriss zugezogen. Das würde eine langfristige Pause bedeuten. Die medizinische Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers gehe von einer Ausfallzeit „von bis zu sechs Monaten“ aus, wie die „Bild“ am Freitag berichtete.

Vom FC Bayern gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Trainer Hansi Flick dürfte am Mittag in der Pressekonferenz zum Liga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt für Aufklärung sorgen. Aus dem Verein war zu hören, dass es sich bei der Blessur um „keine Bagatelle“ handeln würde und der Mittelfeldspieler länger ausfallen werde.