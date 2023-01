Bundesliga : Bitter für Leipzig: Nkunku erst Ende Februar fit

Abu Dhabi Marco Rose rechnet nicht mit einer Rückkehr von Christopher Nkunku ins Team von RB Leipzig für die ersten Spiele der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr.

Der Trainer des Tabellendritten hofft aber, dass der am Knie verletzte Stürmer bis zum Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am 22. Februar wieder fit ist. Im Trainingslager des Bundesligisten aus Sachsen in Abu Dhabi sagte der 46-Jährige: „Christo wird uns im ersten, im zweiten, im dritten Punktspiel fehlen, im Pokal auch. Ich hoffe aber, dass er im Hinspiel der Champions League wieder da ist.“