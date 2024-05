7000-Einwohner-Gemeinde Hier zieht die deutsche Nationalmannschaft für die Heim-EM hin

In welchem Zimmer Manuel Neuer schläft? Und später auch Harry Kane? Pssst. Andreas Bußmann muss das nicht wissen. Aber er muss das Gras wachsen hören. Es regnet, in weniger als 24 Stunden hat der Himmel 39 Liter auf jeden Quadratmeter gekippt. England-Wetter. Schwere Wolken hängen über Blankenhain, 7000-Einwohner-Städtchen im Landkreis Weimarer Land in Thüringen. Bußmann steht im Strafraum genau dort, wo in gut zwei Wochen Deutschlands Nationaltorhüter Neuer stehen wird – und wenig später Jordan Pickford, der englische Keeper. Bußmann ist von Beruf gleichfalls Keeper, aber ein besonderer, einer ohne Ball, aber mit Gefühl für Rasen: Chef-Greenkeeper auf jener Golfanlage mit Fußballplatz, auf der demnächst die deutsche Fußballnationalmannschaft für sechs Tage Quartier beziehen wird. Zum Aufwärmen und Einstimmen auf die Europameisterschaft im eigenen Land.