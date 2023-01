2. Bundesliga : Boateng zu möglicher HSV-Rückkehr: Nur schöne Erinnerungen

Bald wie in alten Zeiten? Jérôme Boateng (r.) will eine Rückkehr ins HSV-Trikot nicht ausschließen. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Ex-Weltmeister Jérôme Boateng will eine mögliche Rückkehr zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nicht ausschließen.

Der mittlerweile 34 Jahre alte Abwehrspieler sagte dem Bezahlsender Sky: „Ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, will im Sommer nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV. Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die erste Liga. Ich hoffe, dass der HSV aufsteigt.“