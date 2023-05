DFB-Pokal Bobic sieht VfB im Pokal-Halbfinale als „Außenseiter“

In seiner aktiven Zeit gehörte Bobic als Stürmer zu der Stuttgarter Mannschaft, der 1997 der letzte von bisher drei DFB-Pokalsiegen des Vereins gelang. Den vierten will nun Hoeneß an den Neckar holen - im Finale am 3. Juni in Berlin. Erst einmal geht es aber in der Runde der letzten Vier gegen die Eintracht, die letztmals 2018 den Cup-Wettbewerb gewann.