Bierhoff-Nachfolger? : Bobic über Völler: „Überragend, volle Unterstützung“

Berlin Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat sich lobend über Rudi Völler als möglichen Nachfolger von DFB-Direktor Oliver Bierhoff geäußert.

„Wenn ich den Namen Rudi Völler höre und mich jemand dazu fragt, dann sage ich: Überragend, volle Unterstützung“, sagte der DFB-Vorstand über den ehemaligen Weltmeister. „Was braucht die Nationalmannschaft denn jetzt wirklich? Jemanden, der kommunikativ stark ist, der auch vereinen kann.“ Nach Ansicht von Bobic erfüllt Völler dieses Profil. „Den hätte ich schon viel früher auf dem Zettel gehabt normalerweise. Wenn es so ist, dass es so ist. Ich liebe Rudi“, sagte der 51-Jährige im Trainingslager der Berliner in Florida (USA).