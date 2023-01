Winterpause : Bochum auch im letzten Testspiel ohne Sieg: 1:1 gegen Luzern

La Linea Der VfL Bochum startet mit wenig Rückenwind in die zweite Phase der Fußball-Bundesliga. Auch im letzten Test der langen Winterpause gegen den FC Luzern blieb der vom Abstieg bedrohte Tabellenvorletzte beim 1:1 (0:1) ohne Sieg.

Nach dem Führungstor für den Schweizer Erstligisten durch Ardon Jashari (13.) traf Philipp Hofmann (80.) immerhin zum Ausgleich. Am Samstag tritt der Bundesliga-Vorletzte die Rückreise aus Südspanien nach Deutschland an. Das erste Pflichtspiel steht am 21. Januar daheim gegen Hertha BSC an.