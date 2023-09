5. Spieltag Boniface will keine Glückwünsche: Muss 25 Tore machen

Und gegen Heidenheim hätte Boniface schon noch drei weitere seiner neun Torschüsse nutzen müssen, damit Leverkusen auch nach dem fünften Spieltag Tabellenführer gewesen wäre. Um Serienmeister FC Bayern München nach dessen 7:0 gegen den VfL Bochum wieder von der Tabellenspitze zu stürzen, wäre nämlich ein Sieg mit sechs Toren Unterschied nötig gewesen. Davon war Bayer aufgrund fast absurd fahrlässiger Chancenverwertung - nicht nur von Boniface - am Ende weit entfernt. In der Vorwoche hatte das Team von Trainer Xabi Alonso die Spitzenposition noch durch ein 2:2 im direkten Duell in München behauptet.