Unaufgeregt, eloquent, pragmatisch : Das ist der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn Seit Sommer 2019 hat Bernd Neuendorf die Geschicke des FVM geleitet. Meist still, aus dem Hintergrund. Nun übt er das höchste Amt im deutschen Fußball aus.

Die Situation war festgefahren. Es ging um nicht weniger als den Aufstieg oder den Nicht-Aufstieg. Um einen Spieler, der möglicherweise nicht hätte spielen dürfen, es dann aber doch regelkonform getan hatte. Hier ein Einspruch, da eine Einigung, dort der nächste Einspruch, ein unsägliches Hin und Her zwischen Sportlern, Funktionären und zahlreichen Sportgerichten. Irgendwann wusste die eine Hand nicht mehr, was die andere gerade getan hatte. Die Saison wurde unterbrochen, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Bernd Neuendorf war noch keine zwei Monate Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM), da lernte er die rauen Gewässer des Sportfunktionär-Daseins kennen.

Neuendorf wurde als Quereinsteiger zum FVM-Präsidenten. Sein Vorgänger Alfred Vianden hatte den Bonner gefragt, ob er sich die Nachfolge vorstellen könne. „Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich war damals in einer Phase der beruflichen Neuorientierung, wollte vielleicht sogar wieder journalistisch arbeiten“, sagte Neuendorf 2020 dem GA. „An ein Ehrenamt hatte ich zunächst nicht gedacht.“ Weil der FVM aus seiner Sicht so seriös aufgestellt war, entschied sich Neuendorf, die Kandidatur anzunehmen, und wurde schließlich im Juni 2019 auch gewählt.

Unaufgeregt, analysierend, pragmatisch ging der gebürtige Dürener das Amt und damit auch umgehend das erste Gewitter an. Neuendorf setzte sich mit allen Parteien an einen Tisch. „Für mich stand fest, dass ich den Raum erst wieder verlasse, wenn wir zu einer Lösung gekommen sind“, sagte der FVM-Präsident später. Die Saison konnte doch noch beginnen. Wenn auch nicht zu aller Zufriedenheit. Neuendorf macht aber keinen Hehl daraus, dass man es nicht allen recht machen kann. Er ist an einer schnellen, aber vor allem an der besten Lösung interessiert. Mit Gegenwind kann er umgehen.

Schwierige Corona-Phase

Den gab es noch in seiner ersten Saison. Wenn auch durch die Corona-Pandemie bedingt. Die verspätet gestartete Spielzeit wurde abgebrochen. Neuendorf musste das Schiff FVM erneut durch unruhige Gewässer führen. Nach der Entscheidung über die Auf- und Abstiegsregelung wurde der Sturm rauer, die Kritik lauter. Auch in dieser Zeit war der Bonner für viele Vereine nahbar, der Präsident für Spieler und Trainer erreichbar, bemüht, den richtigen Ton zu treffen – und diesen auch im betroffenen Kreis. Ob im Krisenmodus oder nach Bekanntgabe seiner DFB-Kandidatur – der Gang an die Öffentlichkeit war in seiner Zeit als FVM-Präsident stets der letzte Schritt.

Dabei half auch der berufliche Werdegang. Nach seinem Studium in Bonn und Oxford schlug er eine journalistische Laufbahn ein, in der er unter anderem in der Bundesstadt als Parlamentskorrespondent tätig war. Später arbeitete er als stellvertretender Chefredakteur der „Mitteldeutschen Zeitung“ in Halle (Saale). Neuendorf kennt die Maschinerie. Anschließend folgte die politische Karriere Neuendorfs: zunächst als Sprecher des SPD-Parteivorstands in Berlin, dann in gleicher Funktion beim Landesverband Nordrhein-Westfalen. Nach der Tätigkeit als Landesgeschäftsführer der nordrhein-westfälischen SPD übernahm der heute 60-Jährige von 2012 bis 2017 das Amt des Staatssekretärs im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. Neuendorf weiß, wie er Menschen begeistert, wie er Probleme angeht.