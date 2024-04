Telekom-Zentrale in Bonn Der EM-Pokal ist in Bonn angekommen

Der Pokal der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist in Bonn angekommen. Die glänzende Trophäe und das EURO-Maskottchen Albärt legten einen Zwischenstopp in der Telekom-Zentrale in Bonn ein. Fans hatten am Mittag die Möglichkeit, die Trophäe zu bewundern, Fotos zu machen und sich gemeinsam auf das Heimturnier in Deutschland einzustimmen.