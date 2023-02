She Believes Cup : Brasilien gewinnt bei Marta-Rückkehr

Gab ihr Comenback bei Brasiliens Fußballfrauen: Marta. Foto: Cory Knowlton/ZUMA Press Wire/dpa

Rio de Janeiro/Orlando Bei der Rückkehr von Ausnahmespielerin Marta hat die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft einen Sieg eingefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Brasilianerinnen gewannen gegen Japan beim She Believes Cup in Orlando in den USA mit 1:0 (0:0). Das Siegtor in der zweiten Hälfte erzielte Debinha - auf Vorlage der sechsmaligen Weltfußballerin Marta.

Das Freundschaftsturnier läutet Brasiliens letzte Etappe der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Juli und August in Australien und Neuseeland ein. Für das brasilianische Nationalteam stehen in den USA auch Spiele gegen Kanada am Sonntag und gegen die Gastgeberinnen am 22. Februar an.

Bei der Premiere von „Women's Finalissima“ spielt der Südamerika-Meister am 6. April in Wembley gegen Europameister England. Danach steht wahrscheinlich ein weiterer Test gegen eine europäische Mannschaft an, möglicherweise Deutschland.

Brasiliens schwedische Trainerin Pia Sundhage hatte Marta vor rund zwei Wochen nominiert. Die Nummer 10 der Seleção befindet sich in der Endphase ihrer Genesung, im März 2022 hatte sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Bei ihrem Club Orlando Pride trainiert sie zwar wieder, hat aber noch kein Spiel bestritten. Bei der WM stehen bisher Frankreich und Jamaika als Gegner in der Gruppe F fest. Der erste Gegner wird in interkontinentalen Playoff-Spielen am 23. Februar ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230217-99-635407/3

(dpa)