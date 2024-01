Abschied Brasilien trauert um Fußball-Ikone Mario Zagallo

Zagallo gewann 1958 und 1962 an der Seite von Pelé, der am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben war, den WM-Titel. 1970 führte er die Seleção als Nationaltrainer zum dritten Titelgewinn - wieder mit Pelé. „Ich möchte dir für alles danken, denn vieles, was in meinem Leben und mit der Seleção passiert ist, verdanke ich dir“, sagte Pelé einst in einer Hommage des Fußball-Weltverbandes FIFA an Zagallo zu dessen 90. Geburtstag: „Ich habe viele wichtige Trainer gehabt, aber Zagallo war ohne Zweifel der beste von allen.“