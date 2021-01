Sieg im Spitzenspiel gegen den BVB : Bayer Leverkusen ist der besserer Verfolger

Im Spitzenspiel des 17. Spieltags trafen die Verfolger aus Leverkusen und Dortmund aufeinander. In einem knappen Match konnte der Ex-Kölner Florian Wirtz den Lucky Punch setzen.

Der Verfolgerrolle haftet das Image an, dass es sich aus ihr heraus ganz gut bewegen lässt. Das Ziel immer vor Augen und im richtigen Moment zuschlagen, um ganz vorne zu landen. Es gibt allerdings auch das Problem, dass das Verfolgen nicht enden will. Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund kennen sich mit dieser Schwierigkeit bestens aus. Jahr für Jahr heften sie sich an die Fersen des FC Bayern und bleiben hinten dran. In dieser Saison ist das nichts anders, obwohl die Münchner mehr schwächeln als üblich. Als sich Werkself und BVB am Dienstagabend in der BayArena zum Hinrunden-Abschluss duellierten, ging es also mal wieder nur darum, wer näher am Tabellenführer dran bleiben darf. Die Wahl fiel auf die Leverkusener, die das höchst attraktive Topspiel durch ein Tor von Supertalent Florian Wirtz mit 2:1 (1:0) für sich entschieden.