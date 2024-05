Kommentar zur Bundesliga-Relegation Geschlossene Gesellschaft

Was hat uns die Bundesliga-Relegation nicht schon geschenkt an Attraktion und Atemlosigkeit? Nun sollte jedoch nach diesem bühnenreifen Drama nicht der Fehler begangen werden, die Entscheidungskampagne um Auf- und Abstieg als modernes Heiligtum des Fußballs zu akzeptieren. Zugegeben, dieses berührende Spektakel mit der einzigartigen Schlusspointe hatte einiges an schier unerträglicher Hochspannung zu bieten. Erst nach dem Elfmeterschießen mischten sich Triumph (Bochum) und Tränen (Düsseldorf). Diese gnadenlose Aufführung erinnerte an die Zeiten des antiken Roms, als im Circus Maximus qua Wagenrennen und Gladiatorenkampf das Volk zufriedengestellt werden sollte. Brot und Spiele.