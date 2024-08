Vorschau zum Start der Bundesliga Macht Xabi Alonso den Kloppo?

Bonn · Die 62. Bundesligasaison steht in den Startlöchern. Wie’s ausgeht? Der GA sagt, wer wo landet und warum – ganz subjektiv und oft überspitzt. Warum Leverkusen am Ende ganz vorn steht, die Bayern-Fans sich an ein traumatisches Ereignis erinnern werden und es für die Neuen gleich wieder zurück in Liga zwei geht.

22.08.2024 , 19:00 Uhr

Der Meistertrainer mit seiner Schale: Xabi Alonso reckt als erster Bayer-Trainer die Trophäe der Bundesliga in die Höhe und beendete damit die elf Jahre währende Serie des Rekordmeisters FC Bayern München. Foto: AP/Martin Meissner

Von Rebecca Simo, Guido Hain und Sebastian Siebertz