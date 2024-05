Fußball-Bundesliga Welcher Tabellenplatz reicht für welchen Europapokal?

Am letzten Spieltag der Bundesliga an diesem Samstag entscheidet sich noch nicht abschließend, welche Teams in der Saison 2024/25 in welchen europäischen Wettbewerben antreten. Erst nach dem Finale im DFB-Pokal am 25. Mai und dem Endspiel der Champions League am 1. Juni sind alle Entscheidungen gefallen. Noch sind vier Szenarien möglich: