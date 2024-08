Bundesliga 2024/25 Wer startet in der neuen Saison durch?

SV Werder Bremen: Keke Topp

Der Rückkehrer an die Weser will oben angreifen. Nach seinem drei-jährigen Ausflug nach Schalke ist das deutsche Sturmtalent zurück in Bremen. Zu verstecken braucht sich der erst 20-Jährige nicht. Mit drei Treffern in der Vorbereitung und einem Hattrick gegen Cottbus im DFB-Pokal bietet sich der Rückkehrer direkt für die Startelf an. Ob Topp, der mit Justin Njinmah und Marvin Ducksch zwei Klassestürmer vor sich hat, tatsächlich in die Startformation rutscht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall aber hat Topp in diesen Anfangswochen in Bremen schon für ordentlich Furore gesorgt.