DFB-Frauen : Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: „Etwas angeschoben“

Frankfurt/Main Für den deutschen Frauenfußball war es ein gutes Jahr. Der Einzug ins EM-Finale sorgte für einen Aufschwung. Die Bundestrainerin hofft auf eine Fortsetzung bei der WM 2023.

Im Rückblick auf den Einzug in das EM-Finale und die erheblich gestiegene Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sagte Voss-Tecklenburg: „Wir haben etwas angeschoben, das Rad ein stückweit nach vorne gedreht.“ Das mit 1:2 nach Verlängerung gegen die englischen Gastgeberinnen verlorene Endspiel war 2022 mit fast 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung im Fernsehen. Die Quote war damit besser als bei sämtlichen Spielen der Männer beim WM-Vorrunden-Aus zuletzt in Katar.