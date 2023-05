Bundesliga BVB-Coach Terzic glaubt weiter an den Titel

Im Saisonendspurt ist bei seinem Team Nervenstärke gefragt. In den nächsten drei der insgesamt vier restlichen Saisonspiele greift der BVB erst nach den Münchnern ins Geschehen ein und muss auf das Ergebnis des bisher einen Punkt besseren Rivalen reagieren. „Das Einzige, was wir beeinflussen können, sind unsere eigenen Spiele. Bei allen Rückschlägen haben wir es immer noch in greifbarer Nähe, unser Ziel zu erreichen“ kommentierte Terzic. Der 40-Jährige hofft auf ein Bundesliga-Finale mit Spannung bis zum letzten Spieltag am 27. Mai: „Es geht darum, den Druck aufrechtzuerhalten. Das geht nur, wenn wir drei Punkte holen.“