Bundesliga BVB schöpft Mut im Meisterkrimi - Kehl: „Macht Eindruck“

Eine Kampfansage an den FC Bayern kam bei aller Euphorie niemandem beim BVB über die Lippen. Doch in der ersten Freude über das 6:0 (3:0)-Spektakel gegen den VfL Wolfsburg klang das Statement von Sebastian Kehl zumindest wie eine Dortmunder Grußbotschaft an den Tabellenführer aus München.