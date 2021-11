Bundesliga : BVB-Torjäger Haaland vor Comeback

Dortmund Topstürmer Erling Haaland steht vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund.

„Wir werden auch Erling mit im Bus haben. Erling hat sich gut entwickelt in den letzten Tagen“, sagte BVB-Trainer Marco Rose mit Bezug zur Reise zum Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag. Haaland war wegen einer Hüftbeuger-Verletzung zuletzt ausgefallen. Sein bis dato letztes Spiel in der Fußball-Bundesliga für den BVB hatte der Norweger am 16. Oktober beim 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 gemacht.