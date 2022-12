Deutscher Fußball-Bund : Cacau wünscht sich Sammer in entscheidender Position

Cacau wünscht sich Sammer in entscheidender Position

Berlin Der frühere Fußball-Nationalspieler Cacau plädiert dafür, dass Matthias Sammer einen wichtigen Posten beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) übernimmt.

Der ehemalige DFB-Sportdirektor sei sportkompetent, habe schon etwas erreicht in seiner Karriere und habe immer noch „dieses Feuer“, sagte der 41 Jahre alte Cacau bei MagentaTV. „Ich glaube, genau so was braucht der DFB.“