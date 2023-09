Deutscher Fußball-Bund Campus und Nagelsmann-Gehalt: Der DFB und seine Finanzen

Dazu kommt der sportliche Niedergang der Nationalmannschaft, die zuletzt drei Turniere in Serie verpatzte und dementsprechend eingeplante Prämien-Einnahmen verspielte. Auch der Werbewert des Teams, das 2014 in Brasilien noch Weltmeister geworden war, dürfte inzwischen ein anderer sein. Mit Partner VW laufen derzeit die Verhandlungen über die Verlängerung des bis 2024 datierten Vertrags. Beide Partner sitzen mit schwierigen finanziellen Hintergründen am Tisch. „VW und DFB streben die Verlängerung der Partnerschaft an. Wir sind in guten Gesprächen“, sagte Grunwald. Ein Abschluss ist noch in diesem Jahr zu erwarten.