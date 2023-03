Spanischer Pokal : Catenaccio statt Tiki-Taka: Xavi rechtfertigt Barcas Taktik

Madrid Der FC Barcelona hat sich durch das 1:0 im Hinspiel bei Real Madrid eine gute Ausgangslage für den Pokal-Finaleinzug geschaffen. Doch es gibt Kritik an der Spielweise. Der Trainer rechtfertigt sich.

Die Statistik wies hinterher lediglich ungewohnte 35 Prozent Ballbesitz für den Tabellenführer der spanischen Primera División aus. Das ist selbst für ein ersatzgeschwächtes Barça-Team, das unter anderen auf den verletzten Torjäger Robert Lewandowski verzichten musste, viel zu wenig. Barcelona habe in dieser Begegnung „Stil und DNA“ abgelegt und einen „manuellen Catenaccio“ installiert, schrieb die spanische Zeitung „AS“. Sie erinnerte an den einst in Italien geprägten Stil: „Barça wusste nur, wie man verteidigt.“

Eigentor entscheidet das Spiel

Das allerdings taten die Gäste um den aufmerksamen deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen sehr gut. Die optisch überlegenen Madrider gaben zwar 13 Schüsse ab, aber keiner kam aufs Tor. Das war den Königlichen in einem Pflichtspiel zu Hause zuletzt 2010 passiert. Und so entschied das Eigentor von Eder Militao in der 26. Minute die Partie im Estadio Santiago Bernabéu. Das Rückspiel findet am 5. April in Barcelona statt, vorher treffen die beiden Erzrivalen aber noch am 19. März in der Meisterschaft aufeinander.