Königsklasse : Champions-League-Aus: Gladbachs Pleitenserie verlängert sich

Budapest Für das kriselnde Borussia Mönchengladbach bleibt das Champions-League-Wunder aus: Manchester City ist mehrere Nummern zu groß für das Team von Marco Rose, dem nun ein Negativrekord droht.

Das 0:2 (0:2) in Budapest im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League verlängerte die schlimme Krise der abgestürzten Borussen und ihres scheidenden Trainers Marco Rose. Die früheren Bundesliga-Profis Kevin De Bruyne (12. Minute) und Ilkay Gündogan (18.) sorgten für Citys fünften Sieg im sechsten Champions-League-Spiel gegen Gladbach seit 2015. Schon das Hinspiel am 24. Februar hatte Gladbach 0:2 verloren.

Das Guardiola-Team unterstrich mit dem ungefährdeten Erfolg seine Titel-Ambitionen und steht zum vierten Mal in Serie im Viertelfinale der europäischen Königsklasse. Rose hingegen ist auf negativer Rekordjagd. Durch die erneute Niederlage zog der aktuelle Borussen-Coach mit den Club-Idolen Jupp Heynckes und Rainer Bonhof gleich, die einst ebenfalls sieben Niederlagen am Stück verantworten mussten. Sollten die völlig aus dem Tritt geratenen Borussen am Samstag gar beim Bundesliga-Letzten Schalke 04 verlieren, hätte Rose die längste Pleitenserie eines Gladbach-Trainers eingestellt. Acht Pflichtspiel-Niederlagen am Stück hatte 1989 nur Wolf Werner erlebt.