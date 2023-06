Champions League Champions-League-Finale: 5 Köpfe, 5 Geschichten

Ein Finale in seinem Lieblings-Wettbewerb ausgerechnet in der Heimat seiner Eltern, dazu noch als Kapitän seiner Mannschaft - das Spiel in Istanbul ist ohne Zweifel etwas ganz Besonderes für Ilkay Gündogan. „Ich glaube, ich muss Dir nicht sagen, was es bedeuten würde, dann dort als Kapitän die Trophäe in den Händen zu halten“, sagte der Man-City-Profi im ZDF-Interview mit seinem früheren Nationalmannschafts-Kollegen Per Mertesacker. In seinem dritten Königsklassen-Finale will er endlich den Henkelpott gewinnen - es wäre womöglich ein Abschiedsgeschenk. Gündogans Vertrag läuft aus, andere Topvereine sind stark interessiert.