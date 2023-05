Party in London Champions League: Wolfsburg vor Traumfinale gegen Barcelona

„Ich habe fast keine Kraft mehr zum Feiern“, sagte die 32-Jährige nach Comeback, Tor und Erfolg in London. „Das Spiel war brutal anstrengend und brutal hart. Aber ich bin mega happy.“ Popp glaubt in dieser Saison an das Triple aus DFB-Pokal, Meisterschaft und Champions League. Über das Endspiel gegen Barcelona sagte sie jedenfalls: „In den letzten Jahren, in denen wir oft im Finale standen, hat immer irgendwas gefehlt. Ich glaube, dieses Jahr sind wir an der Reihe. Das Schöne ist: Ich finde, wir haben unsere ganze Qualität noch gar nicht ausgespielt. Das darf dann im Champions-League-Finale passieren.“