Premier League : Chelsea übernimmt Tabellenspitze - Fan-Rückkehr in Stadien

Chelsea übernimmt Tabellenspitze - Fan-Rückkehr in Stadien

London Bei der Rückkehr von Fans in die Stadien der Premier League haben die beiden deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz mit dem FC Chelsea die Tabellenführung übernommen.

Ex-Meister Manchester City nähert sich unterdessen der Spitzengruppe an. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte am Samstag gegen den FC Fulham 2:0 (2:0) und weist 18 Punkte auf. Auch Stadtrivale Manchester United punktete dreifach. Bei West Ham United gab es ein 3:1 (0:1) für die Red Devils, die am Dienstag im entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel bei RB Leipzig zu Gast sind. Auch im Londoner Olympiastadion waren 2000 Zuschauer zugelassen.