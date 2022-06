Nachfolge von Neuendorf : Christos Katzidis ist neuer FVM-Präsident

Foto: Carlos Albuquerque

Hennef Auf dem ordentlichen Verbandstag des Fußball-Verbandes Mittelrhein ist der bisherige Bonner Kreisvorsitzende Christos Katzidis zum FVM-Präsidenten gewählt worden. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge des aktuellen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf an.

Umarmung und Gratulation fielen herzlich aus. Und sie kamen von höchster Stelle. Zumindest in dem neuen Umfeld von Christos Katzidis. Der bisherige Bonner CDU-Kreisvorsitzende ist am Samstag beim ordentlichen Verbandstag des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) zum neuen Präsidenten gewählt worden. Zu den ersten Gratulanten gehörte Katzidis Vorgänger und der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf. In der Sportschule Hennef wählten den 52-Jährigen die 127 Delegierten der neun Fußballkreise. „Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam die Zukunft des Fußballs am Mittelrhein weiter positiv gestalten“, sagte Katzidis. „Grundlage ist für mich ein enger Austausch mit unseren Mitgliedern in den Vereinen und eine kooperative Zusammenarbeit mit ihnen und den Fußballkreisen. Daher werden wir nach der pandemiebedingten Pause beispielsweise die Vereinsdialoge schnellstmöglich wieder aufnehmen und mit den Vereinen vor Ort in den Austausch gehen.“

Um sich voll auf die neue Aufgabe konzentrieren zu können, habe er sich entschlossen, den Vorsitz der Bonner CDU direkt nach der Wahl zum Präsidenten des siebtgrößten Landesverbandes abzugeben. Katzidis war achteinhalb Jahren Bonner CDU-Chef. Nun will er sich verstärkt und gezielt der Unterstützung der Vereine widmen. „Fußball ist die Vereinssportart mit den meisten Mitgliedern in Deutschland. Unsere Fußballvereine sind eine elementare Säule unserer Gesellschaft, die wir in allen Bereichen weiter stärken müssen“, sagte Katzidis.

Eine besondere Rolle dürfte dabei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land zukommen - vor allem in Bezug auf den Nachwuchs. „Die Erfahrung zeigt, dass gerade nach großen Turnieren Kinder und Jugendliche in die Vereine strömen. Die Unterstützung und Weiterentwicklung des Amateurfußballs und Breitensports, mit besonderem Fokus auf den Bereich Kinder und Jugendliche, ist einer unserer strategischen Schwerpunkte“, sagte der neue FVM-Präsident. „Deshalb ist es wichtig, die neuen Spielformen im Kinderfußball bis zur Saison 2024/25 in die Fläche zu bekommen und alle Trainerinnen und Trainer entsprechend zu qualifizieren.“

Katzidis weiß, wovon er spricht. Der 52-Jährige spielte selbst viele Jahre Fußball. Zunächst beim SV Wersten 04 (Fußballverband Niederrhein), später beim 1. FC Hardtberg (Bonn) und Bonner SC. Im Seniorenbereich spielte er ebenfalls für zahlreiche Bonner Clubs. „Wir müssen gemeinsam politischer werden und konkrete Maßnahmen einfordern, um die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen zu stärken. Darüber hinaus ist gute Führung ein Erfolgsfaktor für erfolgreiche Vereinsarbeit. Wir werden deshalb auch die guten Ansätze im Verband bei der Vereinsberatung erweitern, um auch die Vereinsarbeit vor Ort weiter zu stärken“, so Katzidis weiter.

Katzidis übernimmt Amt von Neuendorf

Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Bernd Neuendorf an. Der Bonner hatte das Amt des FVM-Präsidenten 2019 übernommen und auch aufgrund der Corona-Pandemie durch unruhige Gewässer geführt. 2022 kandidierte der 60-Jährige für das Amt des DFB-Präsidenten und setzte sich gegen Peter Peters durch. „Ich freue mich, dass mit Christos Katzidis ein Mann an der Spitze des FVM steht, der fachlich und menschlich alle Voraussetzungen mitbringt, um diese verantwortungsvolle und fordernde Aufgabe zu bewältigen. Ich bin sicher: Mit ihm wird sich der Fußball am Mittelrhein weiter gut entwickeln“, erklärte Neuendorf. „Der FVM ist ein großartiger Verband mit herausragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ehren- und im Hauptamt. Ihnen allen möchte ich persönlich für das mir in den letzten Jahren entgegengebrachte Vertrauen und die große Unterstützung danken. Der FVM ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich werde die Zeit in Hennef in sehr guter Erinnerung behalten und den im Verband engagierten Menschen eng verbunden bleiben."