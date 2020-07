Kimmich, Goretzka&Co. : Corona „gekickt“? Was aus den Hilfsaktionen wurde

Berlin Reus, Kimmich, Goretzka: Als die Corona-Krise in Deutschland zuschlug, gründeten Fußball-Promis verschiedene Hilfsinitiativen mit teils ganz unterschiedlichen Zielen. Was ist daraus geworden?

HELP YOUR HOMETOWN

Die Initiative des BVB-Profis Marco Reus, „Help your hometown“, richtet sich vor allem an die Dortmunder Bevölkerung. Ins Leben gerufen hatte Reus sie Ende März mit seiner Frau Scarlett, um kleine und mittelständische Unternehmen in der Stadt zu unterstützen, die durch das Coronavirus in Existenznot geraten sind. Sie spendeten 500 000 Euro und riefen auf, sich daran zu beteiligen. Eine Spende im klassischen Sinne ist das nicht. Denn statt gemeinnütziger Organisationen werden Privatunternehmen unterstützt, die keine karitativen Zwecke verfolgen. Dem Erfolg scheint das keinen Abbruch zu tun. Das Geld fließt - in einen Irish Pub, in ein Reisebüro, eine Schuhmacherei oder eine Kunstgalerie, wie auf Instagram zu sehen ist.