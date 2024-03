DFL-Wirtschaftsreport Corona-Krise überwunden: DFL vermeldet Rekordumsatz

Der Lizenzfußball insgesamt hingegen verzeichnete in der Summe einen Gewinn von 42,1 Millionen Euro. Die Ausgaben waren im Vergleich zur Vorsaison um mehr als eine halbe Milliarde Euro gestiegen. In den beiden vorherigen Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 waren die Gesamtergebnisse nach Steuern noch negativ ausgefallen. Das lag auch und vor allem an den zahlreichen Partien ohne Fans im Stadion.