Premier League : Dämpfer für Guardiola: Man City verliert 1:2 gegen Brentford

Manchester Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League nach drei Siegen in Serie eine überraschende Niederlage kassiert.

Toney erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für Brentford mit dem deutschen Vitaly Janelt in der Startelf, nachdem er die Gäste zunächst in der 16. Minute in Führung geschossen hatte. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Cityzens von Starcoach Pep Guardiola erzielte England-Profi Phil Foden (45.+1), der am Freitag von Nationaltrainer Gareth Southgate ins WM-Aufgebot berufen wurde.