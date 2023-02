Primera División : Dämpfer für Real Madrid - Barcelona baut Vorsprung aus

Madrid Der FC Barcelona hat den Patzer von Real Madrid genutzt und seinen Vorsprung in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf den Titelverteidiger ausgebaut.

Zuvor hatte Real überraschend bei RCD Mallorca mit 0:1 (0:1) verloren. Auf der Ferieninsel sorgte ein frühes Eigentor von Reals Innenverteidiger Nacho (13.) für die Entscheidung. Die Gäste hatten per Foulelfmeter die beste Chance zum Ausgleich, der gebürtige Mallorquiner Marco Asensio vergab in der 60. Minute aber vom Punkt. Mallorcas Torhüter Predrag Rajkovic hielt den Ball, nachdem er den Strafstoß zuvor verursacht hatte.

Für die Königlichen, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand und Ex-Weltmeister Toni Kroos eingewechselt wurde, steht nun zunächst die Club-WM in Marokko an. Der Champions-League-Sieger trifft am kommenden Mittwoch im Halbfinale auf Al Ahly Kairo.