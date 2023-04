Champions League Dankbarer Tuchel trifft Guardiola wieder: „Bin kein Fanboy“

Wie sehr Guardiola Tuchel schätzt, hatte der Katalane schon vorher verraten. „Er ist mit Sicherheit einer der besten Trainer. Er hat überall gute Arbeit geleistet: in Deutschland, in Paris, in England. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen“, sagte Guardiola. Die schillernde Kraftprobe ist das elfte Trainer-Duell zwischen den Fußball-Strategen. Zwar liegt Guardiola vorn, aber in K.o.-Duellen kassierten die Tuchel-Teams in der regulären Spielzeit nie einen Treffer. Das macht acht Tage vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in München auch Hoffnung für die City-Prüfung.