Erste Niederlage seit Mai 2023 Das Ende der unbesiegbaren Leverkusener

Dabei hatte die Werkself nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Christoph Daum die wohl beste Halbzeit in dieser noch jungen Saison gespielt. Nach kurzem Abtasten übernahm Bayer vor der Pause die Kontrolle über die Partie. Die Überlegenheit münzten Jeremie Frimpong (39.) und Alejandro Grimaldo (45.) vor 29.615 Zuschauern in eine 2:0-Führung um. Und Bayer ließ ansatzweise das erkennen, was sie in der abgelaufenen Spielzeit so unschlagbar gemacht hatte – sie setzten den Gegner früh unter Druck, kontrollierten im Ballbesitz die Partie und markierten die Tore. Allerdings: Was im Vergleich zum Vorjahr fehlte, war die absolute Entschlossenheit, den Gegner in der eigenen Hälfte einzuschnüren und konsequent zum Tor zu kommen. Und auch in der Abwehr agierten die Bayer-Profis viel zu nachlässig. Und so traf Kevin Kampl – während Alonso an der Seitenlinie noch wild gestikulierte und mehr Kontrolle und Kompaktheit von seinen Akteuren forderte – mutterseelenallein nach Flanke von Benjamin Henrichs zum 1:2-Anschlusstreffer (45.+7). Der Knackpunkt in der Partie.