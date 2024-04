Vom Stadion ins Gefängnis? Das Rassismus-Problem des Fußballs

In der Gesellschaft gebe es zwar eine „neue Sensibilität dafür, dass Rassismus falsch ist, auch wenn er Millionären passiert.“ Nur fehle es im Fußball noch häufig an diesem Bewusstsein. „Es ist ein Problem, dass der Fußball es noch nicht schafft, Rassismus als ein eigenes Problem zu begreifen. Entweder distanziert man sich davon, weil man sagt, dass das eben in der Hitze des Gefechts passiert. Oder man distanziert sich davon, weil man es an die Justiz, an die Polizei, die Anwälte, delegiert“, erklärt Laing.