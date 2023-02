20. Spieltag : „Das tut wahnsinnig weh“: Schalke hadert mit Nullnummer

Gelsenkirchen Schalkes Torwart Ralf Fährmann hält sein Tor zwar wieder sauber - aber für drei Punkte reicht es beim 0:0 gegen schwache Wolfsburg dennoch nicht.

Zwar schoss das im Winter personell neu aufgestellte Team von Trainer Thomas Reis diesmal sogar Tore. Treffer von Alex Král (50. Minute) und Michael Frey (76.) wurden wegen Abseitsstellungen aber nicht anerkannt. So droht der Rückstand auf den Relegationsplatz am Wochenende auf bereits sieben Punkte anzuwachsen. „Das tut wahnsinnig weh“, kommentierte Fährmann die nicht gegebenen Tore. „Wir brauchen drei Punkte, ohne Wenn und Aber“, sagte er mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Abwehrspieler Maya Yoshida meinte: „Für uns ist immer noch alles drin. Die Entwicklung ist positiv. Wir brauchen halt Tore. Das ist aber nunmal das Schwierigste im Fußball.“

VfL-Kapitän Arnold verschießt Elfmeter

„Ich kann mich nur entschuldigen bei der Mannschaft. Dann ist das ein anderes Spiel, wenn ich das 1:0 mache. So haben wir überhaupt keine Ruhe reingebracht.“ Der Kapitän kritisierte: „Schalke hat uns den Schneid abgekauft, wir haben überhaupt nicht in unser Spiel gefunden.“ Ohne Mut habe der VfL gespielt.

Schalke offensiv mit Akzenten, defensiv sicher

Beinahe wären die Niedersachsen durch Hilfe des Videoschiedsrichters dennoch unverhofft früh in Führung gegangen. Nach knapp zehn Minuten entschied Benjamin Brand plötzlich nach Studium der Videobilder am Spielfeldrand scheinbar ohne erkennbaren Grund auf Strafstoß für den VfL. Nur auf den TV-Bildern war zu sehen, was den Zuschauern im Stadion verborgen blieb: Moritz Jenz war Wolfsburgs Patrick Wimmer an der Strafraumgrenze auf den Fuß gestiegen. VfL-Kapitän Arnold setzte den Elfmeter allerdings an den linken Pfosten.